На Украине засекретили связанные с Порошенко уголовные дела

Следователи пояснили, что теперь к информации по ним предоставляется доступ только лицам, имеющим полномочия.

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины засекретило всю информацию относительно уголовных дел, фигурантом которых является бывший президент страны Пётр Порошенко. Об этом сообщает местное информационное издание "Украинские новости" со ссылкой на следователей.

Отмечается, что издание обратилось в бюро с просьбой сообщить, кого из бывших или действующих уполномоченных лиц планируется допросить в рамках расследования уголовных дел. Однако в ГБР ответили отказом и заявили, что "предоставление доступа к указанной информации не предусматривается".

Также в бюро не сообщили, в каком количестве дел проверяются противоправные действия экс-лидера Незалежной и будут ли допрошены депутат Верховной рады Игорь Кононенко из партии "Блок Петра Порошенко", бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов, министр обороны Степан Полторак и глава МВД Арсен Аваков.

Напомним, ранее в отношении Петра Порошенко начали производство по 13 делам, последнее из которых связано с поездкой на Мальдивские острова по поддельным документам.

Экс-глава украинского государства 29 июля покинул страну вместе с семьёй, отказавшись от охраны. При этом он заявил, что не собирается ни от кого прятаться и ему не за что краснеть. По информации СМИ, экс-президент уже вернулся на Украину.