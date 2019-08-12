Названы российские регионы-лидеры по ожирению среди детей

Больше всего детей с ожирением зарегистрировано в Орловской, Рязанской и Ульяновской областях, следует из статистического сборника Минздрава России за 2018 год.

Так, в Ульяновской области ожирением страдает в среднем 2904,3 ребёнка на 100 тысяч детей, а в Орловской и Рязанской областях — 2459,9 и 2287 соответственно.

Как отмечается, меньше всего от избыточной массы тела страдают дети в Чечне, Приморье и Севастополе.

Всего в 2018 году в России было зарегистрировано более 338,5 тысячи детей с ожирением. При этом избыточная масса тела была впервые выявлена у 97 тысяч из них.

Отметим, что больше всего взрослых россиян с ожирением в 2018 году было зарегистрировано в Курганской области.

Ранее о росте числа детей с ожирением сообщили в ООН.