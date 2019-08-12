В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов

Грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил, что туристический сектор страны по состоянию на конец июля потерял до 60 миллионов долларов США. Однако он выразил надежды, что поддержка малого и среднего бизнеса поможет решить эти проблемы.

— По данным на июль, туристический сектор потерпел ущерб до 60 миллионов долларов, однако очень хороший тренд отмечается в июне в регионе Аджария, когда по сравнению с аналогичными данными прошлого года туризм вырос на 40%, — приводит слова Бахтадзе сайт правительства.

Ранее в грузинской Национальной администрации туризма оценили потери от отсутствия российских туристов только в 44,3 миллиона долларов.

Как сообщал Лайф, президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией с 8 июля из-за угрозы безопасности россиян. В грузинских прогнозах прекращение полётов между двумя странами может лишить страну 200–300 миллионов долларов.