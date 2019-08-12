Посольство США на Украине высказалось о визите Путина в Крым

Посольство США на Украине на своей официальной странице в "Твиттере" прокомментировало поездку президента России Владимира Путина в Крым.
МЗС України має рацію: нещодавні поїздки російських посадовців до окупованого Криму є неприйнятним порушенням суверенітету та територіальної цілісності України. Ми разом з народом України виступаємо проти агресії Росії. #КримЦеУкраїна— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 12, 2019
Американские дипломаты согласились с украинскими коллегами и назвали визит Путина на полуостров "нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины".
Напомним, 10 августа президент РФ посетил в Севастополе мотошоу и побывал на спектакле "Грифон" в музее "Херсонес Таврический". После этого визита Путина в российский регион МИД Украины выразил протест.
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