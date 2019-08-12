Партия "Оппозиционная платформа" намерена возглавить три комитета в Раде

Руководство политической организации считает, что "Батьковщина", "Европейская солидарность" и "Голос" должны получить по одной аналогичной должности.

Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" намеревается возглавить три комитета в Верховной раде Украины. Об этом сообщили в пресс-службе политической организации.

— "Слуга народа" — 254 депутата, [она] должна получить по 14 позиций глав, заместителей и секретарей комитетов. "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 47 депутатов. Должна получить по три соответствующих должности, — говорится в сообщении.

По мнению руководства партии, "Батьковщина" с 26 депутатами, "Европейская солидарность" с 25 представителями и "Голос" с двадцатью парламентариями должны возглавить по одному комитету.

Также в политической организации призвали партию "Слуга народа" и её фактического руководителя президента Украины Владимира Зеленского не повторять ошибок предыдущей власти. "Парламентское меньшинство должно получить возможность эффективно выполнять свои контрольные функции", — заявили в "Оппозиционной платформе — За жизнь".

Отметим, подобный призыв, обращённый к нынешнему главе украинского государства, высказал первый президент страны Леонид Кравчук, подчеркнув, что главной ошибкой предыдущего лидера Незалежной, Петра Порошенко, стала кадровая политика.

Как ранее писал Лайф, в начале августа ЦИК Украины огласил итоги выборов по партийным спискам.