В Донбасе пьяный солдат ВСУ прострелил ногу своему сослуживцу

Как это часто водится, командир бригады, в которой произошло ЧП, всячески пытался скрыть факт инцидента.

Солдаты ВСУ в очередной раз стали героями истории с нарушением режима. На сей раз пьяный солдат прострелил ногу своему сослуживцу. Об этом во время брифинга рассказал офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

Отмечается, что инцидент произошёл в районе населённого пункта Золотое-4 между военнослужащими разведроты соединения, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта один из солдат взял штатное оружие и прострелил ногу своему сослуживцу.

Как это часто водится, командир бригады, в которой произошло ЧП, всячески пытался скрыть факт инцидента, заявив, что ранение бойца было получено в ходе обстрела со стороны сил ЛНР.

Отметим, что украинские солдаты нередко устраивают ЧП, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Так, 27 июля пьяные солдаты обстреляли из миномётов дома сельчан в ЛНР, а 14 июля выпившие бойцы ВСУ избили своего командира.