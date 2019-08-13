Погибшего при пожаре в "Холдоми" мальчика-героя наградили орденом Мужества

Одиннадцатилетнего Алексея Мартыненко, пытавшегося спасти детей во время пожара в палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае, наградили орденом Мужества посмертно. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

— Одиннадцатилетний Алексей Мартыненко, погибший в результате пожара в детском палаточном лагере на турбазе "Холдоми", представлен к высокой государственной награде. Указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин, — говорится в сообщении.

Мальчика наградили за смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальной ситуации.

Как ранее писал Лайф, пожар в детском лагере произошёл 22 июля. На момент возгорания в нём находилось 189 детей. В ходе начавшегося расследования прокуратура нашла множество нарушений в палаточном лагере.

Напомним, что среди жертв случившейся трагедии был 11-летний житель Комсомольска-на-Амуре Алексей Мартыненко, который, несмотря на сложившиеся обстоятельства, помогал выводить из огня других детей. Оценившие подвиг погибшего мальчика местные жители создали петицию с просьбой посмертно наградить его званием Героя России. Данную инициативу ранее поддержала уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.