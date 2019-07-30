Прокуратура нашла множество нарушений требований безопасности в лагере "Холдоми"

Сотрудники надзорного органа обратили внимание, что на территории учреждения не было помещения для сушки одежды.

Прокуратура нашла множественные нарушения безопасности в лагере "Холдоми" в Хабаровском крае, где в результате пожара погибло четыре человека. Об этом в эфире программы "Утро с Губернией" на региональном телевидении рассказали представители краевой прокуратуры Слава Когай и Евгений Булавин.

— Очень серьёзные претензии ко всем надзорным и контролирующим органам. Делали ссылки на то, что нет нормативно утверждённых требований к правилам пожарной безопасности, вообще к безопасности детского отдыха в палаточных лагерях, однако должен быть какой-то здравый смысл, — заявил Когай.

Его возмутил тот факт, что лагерь был оборудован на территории, которая приравнена к Крайнему Северу, где наблюдаются резкие перепады температур. И внимания на это не обратило ни одно из проверявших ведомств.

Сотрудники надзорного органа заметили, что на территории учреждения не было помещения для сушки одежды, однако в лагере нашли выход: выдали детям обогреватели, что и стало, по мнению сотрудников прокуратуры, причиной пожара.

— Решается вопрос о направлении в следственные органы материалов в отношении должностных лиц Министерства образования, которые ненадлежащим образом осуществляли региональный контроль. Региональный контроль, на наш взгляд, свёлся к простой фикции, — добавил Когай.

По словам Евгения Булавина, вопросы у прокуратуры также возникли к Администрации Солнечного района и Комсомольскому филиалу Центра гигиены и эпидемиологии. В частности, у первых выявлены нарушения, связанные с отсутствием информации о том, что лагерь был укомплектован палатками. Что касается Центра гигиены и эпидемиологии, его сотрудники не учли требования, которые распространяются на палаточные лагеря.

Напомним, 22 июля в детском лагере "Холдоми" в Хабаровском крае произошёл пожар. В результате трагедии погибло четыре человека. Соболезнования в связи с трагедией выразил президент России Владимир Путин. Суд арестовал на два месяца директора лагеря Максима Кузнецова и владельца "Холдоми" Виталия Бурлакова.

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