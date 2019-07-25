Директора сгоревшего лагеря "Холдоми" арестовали на два месяца

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Кадр из видео YouTube / Гость на Радио 2. Максим Кузнецов, директор ДОЛ "Холдоми"

Директора лагеря в Хабаровском крае, где из-за пожара погибло четверо детей, арестовали до 22 сентября. Такое решение в отношении Максима Кузнецова вынес Солнечный районный суд.

Кузнецову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 сентября, — заявил судья.

Напомним, 22 июля в детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае произошёл пожар. В момент возгорания в лагере находилось 189 детей. В результате произошедшего погибли четверо детей. К настоящему моменту всех несовершеннолетних вывезли с территории лагеря.

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