Директора сгоревшего лагеря "Холдоми" арестовали на два месяца

Директора лагеря в Хабаровском крае, где из-за пожара погибло четверо детей, арестовали до 22 сентября. Такое решение в отношении Максима Кузнецова вынес Солнечный районный суд.
— Кузнецову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 сентября, — заявил судья.
Напомним, 22 июля в детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае произошёл пожар. В момент возгорания в лагере находилось 189 детей. В результате произошедшего погибли четверо детей. К настоящему моменту всех несовершеннолетних вывезли с территории лагеря.
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