Из сгоревшего лагеря "Холдоми" в Хабаровском крае вывезли всех детей

Как уточнила представитель администрации лагеря, часть детей забрали родители, остальных разместили в спорткомплексе "Орлан" в Комсомольске-на-Амуре.

Все дети, отдыхавшие в палаточном летнем лагере "Холдоми" в Хабаровском крае, где произошёл крупный пожар, уже вывезены родителями домой или в место временного размещения в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации лагеря.

— Все дети в данный момент вывезены, — сказала собеседница агентства.

Напомним, что 22 июля в детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" произошёл пожар. В момент возгорания в лагере находилось 189 детей. В результате произошедшего погибли четверо детей. Тем временем Лайф публикует собственное расследование случившегося.