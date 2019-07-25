Владельца сгоревшего лагеря "Холдоми" арестовали на два месяца

Как постановил суд, предприниматель будет находиться под стражей на время следствия по делу о пожаре.

В Хабаровском крае суд назначил меру пресечения в виде ареста в отношении директора коммерческой организации, которой принадлежал детский оздоровительный лагерь "Холдоми", Виталия Бурлакова. Мужчина будет находиться под стражей до 23 сентября, сообщил корреспондент Лайфа из зала суда.

Отметим, ранее аналогичную меру пресечения суд вынес в отношении директора сгоревшего лагеря Максима Кузнецова.

Напомним, 22 июля в детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае произошёл пожар. В момент возгорания в лагере находилось 189 детей. В результате произошедшего погибли четверо детей. К настоящему моменту всех несовершеннолетних вывезли с территории лагеря.

Среди жертв трагедии был 11-летний житель Комсомольска-на-Амуре Алексей М., который, проявив отвагу и мужество, помогал выводить из огня других детей. В связи с данными событиями местные жители создали петицию с просьбой посмертно наградить его званием Героя России. Данную идею уже поддержала уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.