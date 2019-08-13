СМИ: Новым послом США в РФ станет спецпредставитель по КНДР

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Фото © Flickr / Mike Mozart

Президент США Дональд Трамп может назначить на пост посла страны в России спецпредставителя по КНДР Стивена Бигэна, сообщает агентство Reuters.

Источник агентства называет именно его возможным претендентом на вакантное место. За Бигэна говорит тот факт, что он владеет русским языком, работал в компании Ford Motor и отвечал за связи с рядом других стран. Эту же информацию подтверждает издание Vox.

Ранее Лайф сообщал, что американские СМИ уже назвали имена возможных претендентов на пост посла США в РФ.

Напомним, посол США в РФ Джон Хантсман написал письмо американскому лидеру Дональду Трампу с прошением об отставке.

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