ГКНБ Киргизии обвинил Атамбаева в подготовке госпереворота

По словам главы силового ведомства, бывший лидер страны готовился к ведению боевых действий.

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев намеревался осуществить в стране государственный переворот после ухода с должности главы государства. Об этом в ходе пресс-конференции заявил руководитель Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Орозбек Опумбаев.

— Атамбаеву нужна была кровь, я это открыто заявляю! Ему нужна была кровь для проведения госпереворота, — заявил Опумбаев на пресс-конференции.

По словам главы ГКНБ республики, Атамбаев ожидал возможность столкновений возле своей резиденции под Бишкеком и активно готовился к боевым действиям. В частности, в его доме был обнаружен целый склад оружия: снайперские винтовки, пистолеты, ружья и так далее. А третий этаж дома был фактически превращён в военный бункер с боевыми точками для ведения длительной обороны.

Как сообщал Лайф, 7 августа в Кой-Таше спецназ начал операцию по задержанию Атамбаева в его собственном доме. Экс-президента Киргизии подозревают в коррупции, незаконной трансформации земель и других преступлениях. На помощь бывшему главе государства пришло несколько сотен сторонников, которым удалось дать отпор силовикам.

В ходе операции было взято в заложники несколько спецназовцев. Атамбаев признался, что стрелял во время штурма его особняка. Позже он всё же был арестован.