Экс-президент Киргизии Атамбаев арестован до 26 августа

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев решением суда арестован до 26 августа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката экс-главы государства Сергея Слесарева.

Атамбаева поместили в СИЗО Госкомитета нацбезопасности.

По оценке адвоката, при задержании бывшего президента был нарушен ряд норм.

— Никаких документов о задержании ему предъявлено не было, вручили уведомление и сразу же избрали меру пресечения, — заявил юрист.

Напомним, 7 августа спецслужбы Киргизии предприняли попытку задержать экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, подозреваемого в коррупции и превышении полномочий. Но сторонники бывшего лидера страны дали отпор спецназовцам, в результате чего пострадало более 50 человек, один боец погиб. Самого Атамбаева задержали бойцы спецназа 8 августа. Он сам после переговоров согласился сдаться властям.