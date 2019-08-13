Зеленский подписал указ об упрощении процедуры получения гражданства россиянами

В документе отмечается, что он рассчитан на граждан РФ, которые принимали участие в так называемой АТО или подверглись политическим преследованиям.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал поручение правительству о разработке законопроекта об упрощённом порядке получения украинского гражданства гражданами России. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте украинского лидера.

— Безотлагательно разработать проект закона Украины, направленный на упрощение порядка приобретения гражданства Украины гражданами Российской Федерации, подвергшимися преследованиям по политическим убеждениям, — говорится в тексте документа.

Согласно документу, в первую очередь гражданство Украины предлагается выдавать иностранцам и лицам без гражданства, которые "принимали участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины" (принимали участие в силовой операции в Донбассе на стороне украинской армии. — Прим. Лайфа) или подверглись политическим преследованиям.

Как сообщал Лайф, в апреле вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина, упрощающий выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР. Первые центры выдачи открылись уже через несколько дней. 17 июля он упростил порядок получения гражданства для всех проживающих в России украинцев из Донецкой и Луганской областей, а не только из Донбасса. В ответ на это украинские власти заявили о намерении ввести аналогичные механизмы и помешать выдаче паспортов РФ.