Зеленский подписал указ об упрощении процедуры получения гражданства россиянами

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Президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Трускавце. Фото © Официальный сайт Президента Украины

В документе отмечается, что он рассчитан на граждан РФ, которые принимали участие в так называемой АТО или подверглись политическим преследованиям.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал поручение правительству о разработке законопроекта об упрощённом порядке получения украинского гражданства гражданами России. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте украинского лидера.

Безотлагательно разработать проект закона Украины, направленный на упрощение порядка приобретения гражданства Украины гражданами Российской Федерации, подвергшимися преследованиям по политическим убеждениям, — говорится в тексте документа.

Согласно документу, в первую очередь гражданство Украины предлагается выдавать иностранцам и лицам без гражданства, которые "принимали участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины" (принимали участие в силовой операции в Донбассе на стороне украинской армии. — Прим. Лайфа) или подверглись политическим преследованиям.

Как сообщал Лайф, в апреле вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина, упрощающий выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР. Первые центры выдачи открылись уже через несколько дней. 17 июля он упростил порядок получения гражданства для всех проживающих в России украинцев из Донецкой и Луганской областей, а не только из Донбасса. В ответ на это украинские власти заявили о намерении ввести аналогичные механизмы и помешать выдаче паспортов РФ.

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