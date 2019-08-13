В Кремле рассказали об отношении Путина к Зеленскому

Президент готов к диалогу, тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения, отметил Песков.

Президент РФ Владимир Путин положительно относится к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, но для него главное не разговоры, а их результат. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Само по себе общение двух глав государств, безусловно, это факт, который можно оценить только позитивно, положительно. Ибо президент Путин всегда является сторонником диалога для решения насущных проблем, тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения, — сказал журналистам представитель Кремля.

Как отметил Песков, Путин весьма прагматичный собеседник, для которого важен не сам разговор, а реализация достигнутых во время разговоров пониманий и договорённостей.

Напомним, первый телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоялся 11 июля. Они разговаривали на русском языке, речь шла о пленных в Донбассе. Затем последовал ещё один звонок. Зеленский хотел также поднять тему Донбасса.