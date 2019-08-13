В Совфеде назвали "красивой мечтой" переход на четырёхдневную рабочую неделю

Как отметил сенатор Рязанский, поднимать вопрос о сокращении рабочих часов можно только после увеличения производительности труда, ВВП страны и ещё ряда социально-экономических показателей.

Четырёхдневная рабочая неделя в России — это красивая, хорошая мечта на отдалённое будущее. Такую оценку возможности перехода на сокращённую неделю дал председатель Комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский. Как рассказал РИА "Новости" сенатор, есть лишь два варианта, при которых это можно осуществить.

— Это хорошая, красивая, но мечта, и мечта на очень отдалённое будущее. Сейчас переход на четырёхдневную неделю мог бы произойти только в том случае, если бы отечественная экономика была слаба и мы были бы не в состоянии загрузить своих работников принятой во всем мире пятидневной рабочей неделей, — заявил Валерий Рязанский.

Второй вариант — сокращения рабочей можно добиться повышением производительности труда, ростом показателей промышленности и ВВП, а также уровня социальных гарантий и развитием системы здравоохранения.

— А пока этого не произошло, лучше работать, как и раньше, пять дней в неделю, — подчеркнул он.

Как сообщал Лайф, ранее Минтруд прокомментировал идею о четырёхдневной рабочей неделе. В ведомстве отметили, что минимального порога для продолжительности труда за неделю нет и работодатель сам волен его устанавливать. В то время как верхний предел чётко прописан законом. Также идею профсоюзов о сокращении рабочей недели поддержал Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Четыре дня вместо пяти. Реально ли в России сократить рабочую неделю