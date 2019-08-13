Стала известна дата премьеры фильма Козловского о катастрофе в Чернобыле

Картину снимали на закрытых объектах АЭС в Курчатове, на студиях в Венгрии, Хорватии и Москве.

Премьера фильма об аварии на Чернобыльской АЭС режиссёра Данилы Козловского запланирована на 8 октября 2020 года, сообщает ТАСС.

— Вчера завершились съёмки фильма "Когда падали аисты" (рабочее название) режиссёра Данилы Козловского, рассказывающего об одном из эпизодов ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, — приводит издание содержание полученного пресс-релиза.

Съёмки картины проходили на закрытых объектах АЭС в Курчатове, на студиях в Венгрии, Хорватии и Москве. Главные роли исполнили сам Данила Козловский и Оксана Акиньшина.

Рабочее название "Когда падали аисты" является вторым, первое — "Опасная вода". При этом Козловский заявил, что не боится сравнений картины с недавно вышедшим сериалом HBO "Чернобыль".