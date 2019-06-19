Козловский пообещал "принципиально другой взгляд" на Чернобыль в своём фильме

Он признался, что не боится сравнений ленты с американским сериалом, который снял канал НВО.

Российский актёр Данила Козловский заявил, что его фильм о катастрофе в Чернобыле будет отличаться от ленты, снятой каналом HBO. У российской съёмочной команды "принципиально другой взгляд и принципиально другие интонации и пути рассказа". Об этом Козловский заявил на пресс-конференции, посвящённой началу съёмок.

Козловский отметил, что не боится сравнений его фильма с американским сериалом.

— Конечно, их будут сравнивать, так мы все устроены. Как говорит Гамлет: "Все познаётся в сравнении", — рассказал актёр.

Съёмки будут вестись в Курчатове на пятом недействующем энергоблоке Курской АЭС. Название фильма пока не определено. Премьера запланирована на 2020 год.

Сериал HBO "Чернобыль" стал самым популярным в истории, а ликвидаторы аварии на ЧАЭС сочли его достоверным. Американский сценарист Крейг Мазин в свою очередь признался, что сильно переживал о том, как ленту воспримут жители Украины, России и Белоруссии.