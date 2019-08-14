У тюрьмы, где нашли тело миллиардера Эпштейна, "срочно" сменился руководитель

Также были отправлены в административный отпуск двое охранников, которые должны были приглядывать за заключённым.

Генеральный прокурор США Уильям Барр распорядился "срочно" сменить руководство тюрьмы в Нью-Йорке, где 10 августа нашли мёртвым обвиняемого в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщил Минюст страны.

Временно исполняющим обязанности руководителя исправительного учреждения назначен Джеймс Петруччи, а двое охранников, дежуривших в тот день, были отправлены в административный отпуск.

Ранее Уильям Барр выразил возмущение самоубийством, заявив, что в тюрьме были "серьёзные нарушения", обратился ко всем возможным сообщникам Эпштейна и заявил, что расследование ФБР установит всех причастных и от наказания не уйдёт никто.

Как сообщил телеканалу ABC источник в правоохранительных органах, двое охранников, которые были направлены в подразделение, где находилась камера Эпштейна, работали сверхурочно и, как сообщается, не выполняли протокол и не проверяли заключённого каждые 30 минут, как было положено.

Также, по информации журналистов, инициированное ФБР расследование уже имеет некоторые результаты, которые объясняют, почему сокамерник Эпштейна был переведён из камеры "за несколько часов до смерти" и почему ему не привели нового соседа.

Как ранее сообщал Лайф, американский миллиардер Джеффри Эпштейн был арестован 6 июля по обвинению в педофилии и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, за что ему грозило до 45 лет тюрьмы.

В конце июля его нашли в камере без сознания после неудачной попытки суицида, он был поставлен на особый контроль и в течение недели каждый день проходил сеансы у психиатра. Однако вскоре его статус склонного к суициду был отменён, а спустя несколько дней в тюремной камере обнаружили его тело. Расследованием смерти миллиардера занимается ФБР.