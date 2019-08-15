Экипаж севшего в подмосковном поле лайнера отстранили от полётов

Экипаж пассажирского самолёта А321, севшего в кукурузном поле в Раменском после отказа двух двигателей, отстранили от полётов на время проверки. Об этом сообщила пресс-служба "Уральских авиалиний".
— Членов экипажа отстранили от полётов до окончания проверки. Это стандартная процедура, — уточнил представитель авиаперевозчика.
Напомним, оба двигателя самолёта, вылетевшего в Симферополь из Жуковского, отказали. По предварительной версии, в авиалайнер сразу после взлёта врезалась стая чаек. На борту в момент ЧП находилось 224 пассажира. По последним данным, в результате ЧП пострадал 31 человек. По факту аварийной посадки возбуждено уголовное дело.
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