Пассажиры севшего в поле лайнера благодарили экипаж за спасение — видео

На время выяснения причин случившегося членов экипажа отстранили от полётов. Это стандартная практика.

Пассажиры самолёта "Уральских авиалиний" А321 после того, как он сел в поле, благодарили пилотов за то, что они смогли спасти жизни всех людей на борту.

— Огромное спасибо, что спасли нас всех, спасибо! — говорят пассажиры сквозь слёзы.

Одна из женщин подходит к члену экипажа и обнимает его.

— Классные специалисты, — говорит кто-то.

Напомним, оба двигателя самолёта, вылетевшего в Симферополь из Жуковского, отказали. По предварительной версии, в авиалайнер сразу после взлёта врезалась стая чаек. На борту в момент ЧП находилось 224 пассажира. По последним данным, в результате ЧП пострадал 31 человек. По факту аварийной посадки возбуждено уголовное дело.

Экипаж пока отстранён от полётов. Это стандартная процедура.