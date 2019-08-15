Пассажиры рассказали о жёсткой посадке: Слышали хлопки и видели огонь

Очевидцы событий хвалят действия экипажа за профессионализм и оперативность и ругают своих попутчиков, которые принялись спасать ручную кладь.

Пассажиры самолёта Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку в поле под Москвой, рассказали Лайфу, что происходило на борту.

— Мы взлетели, началась вибрация при наборе высоты, причём сильная, по всему корпусу. Начались хлопки с правой стороны двигателя, — вспоминает Андрей Иченко.

— Я видела огонь, — добавляет Ирина Шевнина.

Хлопки повторялись, двигатели стали терять тягу, а самолёт начал стремительно снижаться. Однако в салоне, по словам очевидцев, как таковой паники не было. И лишь некоторые пассажиры после аварийной посадки стали спешно доставать ручную кладь. Кстати, сама посадка, как отмечают Андрей и Ирина, прошла достаточно гладко, они насчитали всего два удара о землю, после чего пассажиров стали эвакуировать.

— Экипаж отработал штатно, бортпроводницы мгновенно открыли выход в конце салона и стали всех выводить, — рассказывают пассажиры. — Пилот отлично отработал. Там чуть дальше шла дорога, канава, он идеально посадил самолёт. Он даже не развалился на куски.

Напомним, оба двигателя самолёта, вылетевшего в Симферополь из Жуковского, отказали. По предварительной версии, в авиалайнер сразу после взлёта врезалась стая чаек. На борту в момент ЧП находилось 224 пассажира. По последним данным, в результате ЧП пострадал 31 человек. По факту аварийной посадки возбуждено уголовное дело.