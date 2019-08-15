Общественник предложил снять фильм про экипаж севшего в поле лайнера

Ранее пользователи соцсетей сравнили посадку самолёта в поле под Москвой с "чудом на Гудзоне".

Глава Комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что про пилотов Аirbus А321, успешно посадивших лайнер в поле, нужно снять фильм.

— Собственно, идеи две: представить экипаж к государственным наградам и предложить Минкульту в следующем году выделить деньги на съёмки художественного фильма об этом, — передаёт портал "360" его слова.

Ранее пользователи соцсетей сравнили посадку самолёта в поле под Москвой с "чудом на Гудзоне". Тогда американский авиалайнер также совершил аварийную посадку — на реку Гудзон в Нью-Йорке. В 2016 году на экраны вышел одноимённый кинофильм — "Чудо на Гудзоне".

Как ранее сообщал Лайф, самолёт "Уральских авиалиний" рейсом Москва — Симферополь экстренно сел в поле после взлёта из Жуковского. По предварительной версии, в авиалайнер сразу после взлёта врезалась стая чаек.

Все выжили. Лайф публиковал список пострадавших. В больнице оставили только одного из них. Губернатор Свердловской области предложил представить экипаж лайнера к государственным наградам за спасение людей.