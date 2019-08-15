Пилотов севшего в поле A321 предупреждали о "не представляющих угрозы" птицах

Перед взлётом самолёта "Уральских авиалиний", который по итогу совершил жесткую посадку прямо в поле, экипажу доложили из диспетчерской о стае птиц. Однако как стало известно Лайфу, пилотам сообщили, что пернатые не представляют никакой угрозы.

Однако сразу после взлета диспетчеры и экипаж заговорили о внештатной ситуации на борту.

По данным Росавиации, лайнер столкнулся с птицами, когда самолет только набирал высоту. Пассажиры отмечали, что было несколько громких хлопков, после чего лайнер стал терять высоту. В итоге самолет сел на брюхо в кукурузном поле, к счастью, никто из пассажиров и членов экипажа не погиб.

В Кремле уже оценили действия пилотов и назвали их героями.