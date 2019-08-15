Количество пострадавших при жёсткой посадке лайнера в поле превысило 50 человек

Количество пострадавших при жёсткой посадке лайнера "Уральских авиалиний" в поле в подмосковном Раменском достигло 55 человек. Об этом Лайфу сообщили в экстренных службах региона.

При этом госпитализация потребовалась только одной пассажирке. Всех остальных отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что к медикам обратилось за помощью 23 человека.

Напомним, самолёт рейса Москва — Симферополь "Уральских авиалиний" совершил жёсткую посадку в кукурузном поле после того, как в двигатель попали птицы. Лайфу стало известно, что пилотам докладывали о пернатых со словами, что те не представляют никакой угрозы.