Юрий Шатунов больше не споёт "Белые розы" и "Седую ночь"

Бывший солист советской группы "Ласковый май" считает, что "уже перерос" эти популярные в своё время композиции.

Российский певец Юрий Шатунов, который не так давно перенёс серьёзные операции, покинул группу "Ласковый май" и полностью отказался от исполнения старых хитов. Об этом сообщил глава и продюсер музыкального коллектива Андрей Разин.

— Отныне Юрий Шатунов решил больше не петь репертуар группы. Теперь он будет исполнять только свои песни. От группы "Ласковый май" он отказался, — написал Разин в своём официальном аккаунте в социальной сети "Инстаграм".

По его словам, Шатунов публично отказался от исполнения таких популярных песен, как "Белые розы", "Седая ночь", "Розовый вечер" и многих других. Певец будет исполнять исключительно свой репертуар. Соответственно, зрители, покупая билеты на концерты Шатунова, отныне услышат только новые песни, написанные им.

Как уточнил Разин, солист заявил, что не собирается больше петь старые песни, поскольку "он уже перерос и не хочет их исполнять на своих концертах".

Напомним, в начале июля Юрий Шатунов из-за воспаления гайморовой пазухи перенёс экстренную операцию в одной из клиник Москвы. Перед госпитализацией артист провёл четыре концерта на обезболивающих и антибиотиках.

Юрий Шатунов — это артист, который в качестве солиста группы "Ласковый май" объездил едва ли не все республики бывшего СССР и стал настоящим кумиром для миллионов людей. Когда-то голос этого талантливого исполнителя звучал из каждого приёмника, телевизора или магнитофона на всём пространстве бывшего Советского Союза. Плакаты Шатунова висели в каждой комнате у каждого российского подростка. Но чем сегодня примечательна жизнь и карьера первого советского поп-идола? Читайте на сайте uznayvse.ru