Хозяину кукурузного поля должны возместить ущерб от аварийной посадки А321

Сам фермер оценить причинённый ущерб пока не смог. По его словам, на этих полях он выращивает кукурузу, чтобы зимой кормить скот.

Владельцу земельного участка, куда сегодня аварийно сел борт "Уральских авиалиний", положена компенсация ущерба. Об этом в эфире НСН заявил адвокат Игорь Трунов. По его словам, такое возмещение обычно входит в страховку воздушного судна, поэтому шансы на успех достаточно велики.

— Застрахованы не только пассажиры, которые находились на борту, но и застрахован вред в случае авиакатастрофы. Если самолёт упадёт на здание, например, и если есть существенные повреждения, — объясняет он.

Адвокат рекомендует фермеру предоставить надлежащие документы в страховую компанию, чтобы получить это возмещение. Если "по-хорошему" в выплате будет отказано, Трунов советует ему обратиться в суд.

Отметим, что сам владелец этого участка земли Сергей Должиков оценить причинённый ущерб пока не смог. По его словам, на этих полях он выращивает кукурузу, чтобы зимой кормить скот.

Напомним, оба двигателя самолёта, вылетевшего в Симферополь из Жуковского, отказали. По предварительной версии, в авиалайнер сразу после взлёта врезалась стая чаек. На борту в момент ЧП находилось 226 пассажиров. По последним данным, пострадало 55 человек. По факту аварийной посадки возбуждено уголовное дело.