Гибралтар снял арест с иранского нефтяного танкера

Четверо членов экипажа судна были отпущены под залог без предъявления обвинений месяцем ранее.

Власти Гибралтара освободили иранский нефтяной танкер Grace 1, задержанный 4 июля в связи с подозрениями в нарушении санкций Евросоюза против Сирии. Об этом сообщил посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад.

— Только что решением властей Гибралтара и после подтверждения со стороны суда иранский танкер был освобождён, — написал иранский дипломат в "Твиттере".

Как ранее писал Лайф, британские военные силы перехватили в Гибралтаре танкер с иранской нефтью для Сирии, в отношении которой Евросоюзом введены санкции, запрещающие все виды контактов и взаимодействий европейского бизнеса с сирийским. После этого экипаж судна отпустили под залог, а танкер оставили под арестом.