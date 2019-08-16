Росприроднадзор нашёл незаконную свалку около аэропорта Жуковский

Кроме того, около воздушной гавани расположена станция перегрузки мусора компании "Экосервис".

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) сообщила, что в радиусе двух километров от аэропорта Жуковский, где вчера, 15 августа, из-за попадания чайки в двигатель экстренно сел самолёт "Уральских авиалиний", находятся незаконная свалка и станция перегрузки мусора.

— Несанкционированная свалка отходов на земельных участках с кадастровыми номерами 50:23:0000000:1183, 50:23:0000000:1184, — уточняется в сообщении, размещённом на сайте ведомства.

Ведомство отметило, что с мая 2017 года поступали жалобы на разрозненные свалки отходов производства и потребления различных фракций и разного происхождения на почве под открытым небом в водоохранной зоне Москвы-реки около СНТ "Глушица" в городе Жуковском Московской области.

По результатам проверки специалисты подтвердили факты свалок и оценили ущерб более чем в 25 миллионов рублей. Но ни штраф, ни ущерб выплачены виновниками не были. Кроме незаконной свалки, около аэропорта расположена станция перегрузки мусора компании "Экосервис".

Напомним, Airbus A321 "Уральских авиалиний" рейсом Москва — Симферополь совершил экстренную посадку около деревни Рыбаки Раменского района Подмосковья. Число пострадавших при посадке самолёта в поле возросло до 76 человек. Всем пассажирам авиалайнера пообещали выплатить по 100 тыс. рублей.

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