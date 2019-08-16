Спасший более 200 человек командир A321 извинился перед пассажирами

Командир экстренно севшего в кукурузном поле лайнера "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов извинился перед пассажирами. В частности, он просит прощения за то, что не смог доставить их до места назначения, то есть Симферополя.

— Пассажирам я единственное, что могу сказать: немножко даже виноват, что их не доставил до места назначения. С некоторыми беседовал, когда обходил самолет, — сказал КВС во время пресс-конференции в Екатеринбурге, трансляцию которой вел Лайф.

Юсупов пожелал пассажирам здоровья и не бояться летать.

Напомним, накануне самолёт "Уральских авиалиний", вылетевший рейсом Москва — Симферополь, экстренно сел в поле рядом с аэродромом Жуковский. По предварительной версии, в авиалайнер врезалась стая чаек.

Во время ЧП на борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По последним данным, в результате жёсткой посадки пострадало 76 человек. Погибших нет, и это, как считают эксперты, — заслуга пилотов. Хотя командир экипажа аэробуса Дамир Юсупов не считает себя героем.