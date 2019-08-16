СКР не возбуждал дело против матери тяжелобольного ребёнка за покупку лекарств

По данным фонда "Дом с маяком", ещё одну москвичку задержали на почте при получении жизненно важной посылки.

Следственный комитет России не расследует уголовное дело о покупке москвичкой лекарства для своего тяжелобольного ребёнка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.

История, о которой идёт речь, произошла в Москве уже второй раз за месяц. Ранее в почтовом отделении при получении посылки с лекарствами для сына была задержана Елена Боголюбова. И в том и в другом случае речь шла о сильнодействующих препаратах, не зарегистрированных на территории России.

В случае с Боголюбовой также сообщалось, что дело против неё возбуждали правоохранительные органы, однако позже стало известно, что расследованием занимается таможенная служба.

Напомним, в Кремле уже пообещали усилить работу с Минздравом для решения вопроса обеспечения неизлечимо больных детей не зарегистрированными в России лекарствами.

По словам Пескова, данный вопрос уже поднимался на прямых линиях и министр здравоохранения Вероника Скворцова обещала разобраться в этой ситуации.