В Сызрани ищут 600 литров отравленного подсолнечного масла

Производитель масла из Ульяновской области часть получившегося продукта отправил поставщику сырья.

В городе Сызрань Самарской области сотрудники Роспотребнадзора ищут 600 литров отравленного подсолнечного масла. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, производитель злополучного продукта из Ульяновской области закупил сырьё именно в Сызрани. Отмечается, что часть произведённого масла он передал поставщику.

Ранее Лайф сообщал, что в результате отравления самодельным подсолнечным маслом в Ульяновской области погибло два человека. Отмечалось, что в продукте мог присутствовать крысиный яд. Следственные органы начали проверку по факту случившегося.