В Сызрани ищут 600 литров отравленного подсолнечного масла

81

Фото © Shutterstock

Производитель масла из Ульяновской области часть получившегося продукта отправил поставщику сырья.

В городе Сызрань Самарской области сотрудники Роспотребнадзора ищут 600 литров отравленного подсолнечного масла. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, производитель злополучного продукта из Ульяновской области закупил сырьё именно в Сызрани. Отмечается, что часть произведённого масла он передал поставщику.

Ранее Лайф сообщал, что в результате отравления самодельным подсолнечным маслом в Ульяновской области погибло два человека. Отмечалось, что в продукте мог присутствовать крысиный яд. Следственные органы начали проверку по факту случившегося.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×