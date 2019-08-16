Лайф публикует список пострадавших от массового отравления маслом в Ульяновске

В распоряжении Лайфа оказался список отравившихся подсолнечным маслом в Ульяновске. Напомним, что семеро человек были госпитализированы 16 августа.
Список госпитализированных:
1. А. Максимов, 39 лет
2. Н. Максимова, 38 лет
3. А. Круглов, 42 года
4. Е. Круглова, 43 года
5. В. Данилов, 63 года
6. Дмитрий, 2005 года рождения
7. Вадим, 2012 года рождения
Ранее стало известно, что самодельное подсолнечное масло произвёл житель села Михайловка. При этом сырьё он заказал в Самарской области. Предполагается, что семена для хранения были протравлены специальным химикатом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Производство, хранение и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности".
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