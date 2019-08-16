Лайф публикует фото аппарата, на котором приготовили ядовитое масло

В распоряжении Лайфа оказались фото аппарата, с помощью которого житель Ульяновской области приготовил ядовитое подсолнечное масло. По предварительным данным, им отравилось семь человек, двое скончались.

Ранее стало известно, что житель села Михайловка купил у предпринимателя в соседней Самарской области подсолнечные семечки. На своём прессе он приготовил около 200 литров подсолнечного масла. Большую часть отдал поставщику, остальное оставил себе и раздал родственникам.

Как рассказал Лайфу источник, маслом могли отравиться ещё почти 70 человек — с июня в больницу Тольятти поступило 69 человек со схожими симптомами, однако причина отравлений пока не известна.