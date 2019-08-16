В крови отравившихся ульяновцев нашли крысиный яд, лечение не даёт результатов

Обычно лечение при отравлении кумарином даёт положительные эффекты через несколько дней, однако в этот раз симптоматика не стихает.

В крови жителей Ульяновска, отравившихся самодельным подсолнечным маслом, обнаружили крысиный яд. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на завотделом токсического отделения УОКЦСВМП Игната Пономаренко.

— Сложность данного отравления в том, что прошло уже более двух недель, симптоматика не стихает, — отметил Пономаренко.

Кумарин понижает свёртываемость крови. Это вещество входит в медицинский препарат "Варфарин", который прописывают для профилактики тромбообразования. Обычно лечение при отравлении кумарином даёт положительные результаты через пять-шесть дней, однако пострадавшие в Тольятти со схожими симптомами находятся в больницах уже два месяца. У ульяновских пострадавших также нет положительной динамики.

Ранее сообщалось, что житель села Михайловка купил у предпринимателя в соседней Самарской области подсолнечные семечки. На своём прессе он приготовил около 200 литров подсолнечного масла. Большую часть отдал поставщику, остальное оставил себе и раздал родственникам, после чего семь человек были госпитализированы. Как рассказал Лайфу источник, маслом могли отравиться ещё почти 70 человек — с июня в больницу Тольятти поступило 69 человек со схожими симптомами, однако причина отравлений пока не известна.