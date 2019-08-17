В США выдали ордер на арест иранского танкера Grace 1

Суд по округу Колумбия в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, который 15 августа был отпущен властями Гибралтара. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Минюста Штатов.

Такое решение было принято в связи с нарушением американского закона "О международных чрезвычайных экономических полномочиях" (IEEPA), закона о банковском мошенничестве и закона о конфискации за деятельность, связанную с терроризмом. При этом конфискации подлежат вся находящаяся на борту нефть и 995 тысяч долларов.

Отмечается, что нефть на танкере доставлялась в интересах Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который ранее в Штатах был объявлен террористической организацией.

Напомним, 4 июля в Гибралтаре британские военные перехватили танкер Grace 1, перевозивший иранскую нефть для Сирии, в отношении которой в ЕС введены санкции. Экипаж судна был отпущен под залог, а сам танкер остался под арестом. 15 августа власти Гибралтара освободили задержанное судно.