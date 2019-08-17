СМИ США рассказали о преимуществах Ту-160 перед американским В-1В

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Фото © ТАСС / Марина Лысцева

Западные журналисты признают, что российская модель получилась более грузоподъёмной и быстрой.

Издание National Interest сравнило российский бомбардировщик Ту-160 с американским B-1B Lancer и подчеркнуло абсолютно разные возможности моделей, несмотря на внешнее сходство.

Говоря о В-1В, журналисты подчеркнули, что базовый для него лайнер B-1A оказался лёгкой добычей для советских ПВО. Кроме того, новая модель получилась более медленной, нежели В-1А, так как была оптимизирована для проходов на малую высоту. Также В-1В не может нести ядерные боеголовки, чего не скажешь о Ту-160.

Западные журналисты также нашли ряд других преимуществ российского самолёта. Речь идёт о большей грузоподъёмности, скорости и вооружении.

Ранее китайские СМИ отметили, что полёт российских Ту-160 изрядно напугал участников учений НАТО BALTOPS 2019. 14 августа Лайф рассказывал, что бомбардировщики совершили перелёт в Анадырь в рамках плановых лётно-тактических учений. Тем самым лайнеры приблизились к границе с США на расстояние 700 километров, которое они могут преодолеть за 20 минут.

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