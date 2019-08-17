Полиция Украины показала, что осталось от отеля в Одессе

Шестеро человек находятся в реанимации с термоингаляционными травмами и ожогами дыхательных путей.

Полиция Одесской области опубликовала видеоролик из отеля "Токио стар", где ранее произошёл пожар и погибло восемь человек. На кадрах видно, что огонь уничтожил потолок, мебель и некоторые перекрытия. Стены и полы покрыты копотью и пеплом.

Всего пострадало десять человек, шестеро из них находятся в реанимации. Об этом в беседе с "Радио Свобода" сообщил заведующий ожоговым отделением больницы № 10 Александр Ставратий.

— Поражены различные участки тела, от 1% до 15% поверхности тела. Преобладающая патология — термоингаляционная травма, ожоги дыхательных путей и отравление продуктами горения, — сказал медик.

Отель "Токио стар" загорелся в ночь с 16 на 17 августа. Лайф публиковал видео с места происшествия. В Генконсульстве России сообщили, что среди пострадавших россиян нет, при этом данные о национальности погибших пока не уточняются.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам погибших, а также потребовал найти виновных.