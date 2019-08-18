Минздрав предлагает проверять работников на употребление алкоголя

Министерство здравоохранения России в опубликованной программе "Укрепление здоровья работающих" предложило проверять сотрудников компаний на предмет употребления алкоголя.
Целью подобной меры в ведомстве назвали уменьшение количества несчастных случаев на производстве. Для проверок, предполагается, будет использоваться алкотестер.
В Министерстве также выступили за проведение в организациях безалкогольных корпоративных мероприятий.
Ранее ведомство предложило бороться с курением на рабочих местах при помощи системы штрафов и поощрений. В частности, речь идёт о снижении зарплаты за перекуры. Данную инициативу уже положительно встретил председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
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