Минздрав предлагает проверять работников на употребление алкоголя

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Фото © Pixabay

В ведомстве отмечают, что подобная мера может помочь снизить количество ЧП на производстве.

Министерство здравоохранения России в опубликованной программе "Укрепление здоровья работающих" предложило проверять сотрудников компаний на предмет употребления алкоголя.

Целью подобной меры в ведомстве назвали уменьшение количества несчастных случаев на производстве. Для проверок, предполагается, будет использоваться алкотестер.

В Министерстве также выступили за проведение в организациях безалкогольных корпоративных мероприятий.

Ранее ведомство предложило бороться с курением на рабочих местах при помощи системы штрафов и поощрений. В частности, речь идёт о снижении зарплаты за перекуры. Данную инициативу уже положительно встретил председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

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