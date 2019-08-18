В Иркутской области снесут более 4 тысяч домов, пострадавших от паводка

Всего в регионе подтоплено 10 тысяч 890 жилых домов и 17 тысяч 370 других помещений.

Власти Иркутской области приняли решение о сносе более 4 тысяч домов, попавших в зону затопления после паводка в июне-июле 2019 года. Об этом заявил глава региона Сергей Левченко.

— Те дома, по результатам обследования которых необходим их снос или ремонт, сегодня цифры такие: полностью снесено потоком воды 1 тысяча 311 домов, под снос — 4 тысячи 191 дом, для ремонта — 3 тысячи 846 домов, — сказал губернатор.

Он также отметил, что подтоплено в общей сложности почти 11 тысяч жилых домов и более 17 тысяч других помещений во всех населённых пунктах, которые затронул паводок. В Нижнеудинске, где большинство домов повреждено, но не разрушено, здания снесены не будут, уточнил Левченко.

Глава Иркутской области также рассказал, что в "активном режиме" началась выдача сертификатов на новое жильё для пострадавших. К пятнице, 16 августа, их было выдано 522. В кадастровую палату направлены запросы на 13 тысяч граждан, которых проверят на наличие дополнительного, кроме затопленного, жилья.

— На сегодня уже порядка 20 жилых помещений оплачено, купили, в основном это Тулун и Иркутск, — заявил губернатор региона.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. На данный момент 25 человек числятся погибшими, шесть — пропавшими без вести.

Ранее Лайф сообщал, что несколько школ и детских садов в Иркутской области, пострадавших от паводка, не успеют отремонтировать к началу учебного года.