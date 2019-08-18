Украина со второй попытки экстрадировала в Израиль "короля наркоинтернета"

Украина со второй попытки экстрадировала в Израиль активиста движения за легализацию каннабиса и основателя крупнейшей международной онлайн-сети распространения марихуаны Амоса Дов Сильвера. Об этом в посте в "Фейсбуке" сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

— Сегодня ночью Амос Дов Сильвер экстрадирован в государство Израиль самолётом из международного аэропорта Борисполь, — написала она.

Напомним, Амос Дов Сильвер был арестован на Украине в марте 2019 года по запросу властей Израиля. Он находился в международном розыске по обвинению в управлении мощной преступной организацией, наладившей сбыт наркотиков с помощью соцсетей и мессенджеров. На территории Украины, США и Германии действовало по меньшей мере десять тысяч наркоторговцев.

В июле "король наркоинтернета" сообщил о своём освобождении из киевского СИЗО. 16 августа мужчину должны были выслать в Израиль, однако он сбежал во время попытки экстрадиции. Позднее Амос Дов Сильвер был задержан в одной из областей Украины. Помимо него были также задержаны три сотрудника СБУ, подозреваемые в помощи в осуществлении побега.