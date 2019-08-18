Боярский назвал идиотской идею о штрафах за курение на работе

По мнению артиста, это предложение ничего не изменит: курящие продолжат курить, а некурящие — нет.

Актёр Михаил Боярский раскритиковал предложение штрафовать россиян за курение на работе.

— Я оцениваю идею Минздрава как идиотскую. Борьба с курением — это чистый бизнес, — сказал артист в беседе с Ura.ru.

Боярский добавил, что предложение не будет работать, так как курящие всё равно будут курить, а некурящие — нет. Также актёр признался, что лично ему курение в работе никогда не мешало.

Напомним, ранее Минздрав предложил бороться с перекурами во время работы. В частности, в ведомстве выдвинули инициативу снижать зарплату тем, кто долго и часто курит. Предприятия планируется обеспечить детекторами дыма, а также создать специальные зоны для занятия физкультурой. В Совете Федерации положительно восприняли эту идею.