В Уссурийске из-за паводка объявили повторную эвакуацию

В настоящий момент в пункте временного размещения находятся 17 человек, из них двое — дети.

Власти Уссурийска в Приморском крае начали эвакуацию людей с подтопленных территорий. В городе вышла из берегов река Раздольная, уровень воды в которой за последние 12 часов поднялся на 63 см и составил 887 см.

— Ситуация остаётся сложной в районе улиц Вейса, Лазо и Кузнечной, в районе мелькомбината на улице Виноградная и в переулке Степной, под Пушкинским мостом. В пункте временного размещения находятся 17 человек, из них двое — дети, — сообщили в пресс-службе мэрии.

В Уссурийском городском округе в ночь на 18 августа в двух населённых пунктах затопило 21 жилой дом, где живут 66 человек, а также 105 придомовых территорий и 700 га сельхозугодий.

В настоящий момент, как сообщили в пресс-службе, во всех реках падает уровень воды и не осталось подтопленных жилых домов.

Ранее Лайф опубликовал видео из затопленных районов Приморья. Из-за паводка несколько населённых пунктов оказались отрезанными от автомобильных дорог.