Более 1,7 миллиона человек приняли участие в марше протеста в Гонконге

Всего в Гонконге проживает семь с половиной миллионов человек, в том числе шесть миллионов совершеннолетних.

Более 1,7 миллиона человек приняли участие в антиправительственной акции в Гонконге 18 августа, несмотря на запрет властей. Об этом сообщает South China Morning Post.

Hong Kong's Victoria Park filled with protesters today in the latest anti-government rally pic.twitter.com/XdIb24DlXv — SCMP News (@SCMPNews) August 18, 2019

Марш протеста прошёл в парке Виктория и парализовал улицы города. Группа демонстрантов продолжает находиться в правительственном квартале. Отмечается, что население Гонконга составляет семь с половиной миллионов человек, в том числе шесть миллионов совершеннолетних.

Напомним, уже несколько недель продолжаются беспорядки из-за нового законопроекта об экстрадиции, который предусматривает выдачу подозреваемых Китаю. МИД РФ посоветовал россиянам избегать мест массовых протестов. Ранее в Пекине назвали имена организаторов протестов.