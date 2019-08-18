Более 1,7 миллиона человек приняли участие в марше протеста в Гонконге

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Всего в Гонконге проживает семь с половиной миллионов человек, в том числе шесть миллионов совершеннолетних.

Более 1,7 миллиона человек приняли участие в антиправительственной акции в Гонконге 18 августа, несмотря на запрет властей. Об этом сообщает South China Morning Post.

Марш протеста прошёл в парке Виктория и парализовал улицы города. Группа демонстрантов продолжает находиться в правительственном квартале. Отмечается, что население Гонконга составляет семь с половиной миллионов человек, в том числе шесть миллионов совершеннолетних.

Напомним, уже несколько недель продолжаются беспорядки из-за нового законопроекта об экстрадиции, который предусматривает выдачу подозреваемых Китаю. МИД РФ посоветовал россиянам избегать мест массовых протестов. Ранее в Пекине назвали имена организаторов протестов.

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