Более 1,7 миллиона человек приняли участие в марше протеста в Гонконге

Более 1,7 миллиона человек приняли участие в антиправительственной акции в Гонконге 18 августа, несмотря на запрет властей. Об этом сообщает South China Morning Post.
Hong Kong's Victoria Park filled with protesters today in the latest anti-government rally pic.twitter.com/XdIb24DlXv— SCMP News (@SCMPNews) August 18, 2019
Марш протеста прошёл в парке Виктория и парализовал улицы города. Группа демонстрантов продолжает находиться в правительственном квартале. Отмечается, что население Гонконга составляет семь с половиной миллионов человек, в том числе шесть миллионов совершеннолетних.
Gloucester Road, 19:13#antiELAB #HongKong #HongKongProtest pic.twitter.com/hbmH6FGRyk— LostDutch (@lostdutchhk) August 18, 2019
Напомним, уже несколько недель продолжаются беспорядки из-за нового законопроекта об экстрадиции, который предусматривает выдачу подозреваемых Китаю. МИД РФ посоветовал россиянам избегать мест массовых протестов. Ранее в Пекине назвали имена организаторов протестов.
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