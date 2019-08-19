Минздрав предложил вариант создания благоприятной рабочей атмосферы

Работодателям посоветовали проводить открытые встречи с сотрудниками. Это позволит создать благоприятную атмосферу на рабочих местах, сообщается в программе "Укрепление здоровья работающих", опубликованной на сайте Министерства здравоохранения.

— Целью проведения "кружков благополучия" является создание благоприятной психоэмоциональной обстановки на рабочем месте. "Кружки благополучия" — открытые встречи с руководством для обсуждения вопросов и проблем создания благоприятной среды, — сообщается в программе министерства.

Обсудить на таких встречах следует уровень рабочей нагрузки, трудовой график, оптимальный режим работы и отдыха, а также создание условий для поддержки, считают в Минздраве.

Ранее в Министерстве здравоохранения предложили работодателям снижать зарплату за курение, а также ввести физкульт-брейки для сотрудников.