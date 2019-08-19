Рогозин ответил в "Твиттере" шутнику на слова о дырe в корабле "Союз"

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Дмитрий Рогозин. Фото © "Роскосмос"

Глава госкорпорации написал пользователю соцсети, что тот через эту дыру "сейчас и говорит".

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пошутил в ответ на язвительный комментарий под своим твитом о том, что вывоз ракеты "Союз-2.1а" на стартовый стол космодрома Байконур завершён.

Один из пользователей поинтересовался, была ли уже просверлена "дырочка", намекнув на прошлогодний инцидент с кораблём "Союз МС-09". На это Рогозин ответил: "Так ты через неё сейчас и говоришь".

<p>Скриншот © Twitter / <a href="https://twitter.com/Rogozin" target="_blank">Дмитрий Рогозин</a></p>

Напомним, 30 августа 2018 года на МКС произошла утечка воздуха. Экипаж нашёл дыру в обшивке пристыкованного к станции корабля "Союз МС-09". Чтобы осмотреть отверстие, космонавты Кононенко и Прокопьев 12 декабря провели в открытом космосе около восьми часов. Рогозин показывал кадры их работы.

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