Рогозин ответил в "Твиттере" шутнику на слова о дырe в корабле "Союз"

Глава госкорпорации написал пользователю соцсети, что тот через эту дыру "сейчас и говорит".

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пошутил в ответ на язвительный комментарий под своим твитом о том, что вывоз ракеты "Союз-2.1а" на стартовый стол космодрома Байконур завершён.

На Байконуре транспортировка РКН ""Союз-2.1.а" на стартовый комплекс завершена. pic.twitter.com/lXXNNYAcXQ — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) August 19, 2019

Один из пользователей поинтересовался, была ли уже просверлена "дырочка", намекнув на прошлогодний инцидент с кораблём "Союз МС-09". На это Рогозин ответил: "Так ты через неё сейчас и говоришь".

Напомним, 30 августа 2018 года на МКС произошла утечка воздуха. Экипаж нашёл дыру в обшивке пристыкованного к станции корабля "Союз МС-09". Чтобы осмотреть отверстие, космонавты Кононенко и Прокопьев 12 декабря провели в открытом космосе около восьми часов. Рогозин показывал кадры их работы.