Рогозин ответил в "Твиттере" шутнику на слова о дырe в корабле "Союз"

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пошутил в ответ на язвительный комментарий под своим твитом о том, что вывоз ракеты "Союз-2.1а" на стартовый стол космодрома Байконур завершён.
На Байконуре транспортировка РКН ""Союз-2.1.а" на стартовый комплекс завершена. pic.twitter.com/lXXNNYAcXQ— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) August 19, 2019
Один из пользователей поинтересовался, была ли уже просверлена "дырочка", намекнув на прошлогодний инцидент с кораблём "Союз МС-09". На это Рогозин ответил: "Так ты через неё сейчас и говоришь".
Напомним, 30 августа 2018 года на МКС произошла утечка воздуха. Экипаж нашёл дыру в обшивке пристыкованного к станции корабля "Союз МС-09". Чтобы осмотреть отверстие, космонавты Кононенко и Прокопьев 12 декабря провели в открытом космосе около восьми часов. Рогозин показывал кадры их работы.
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