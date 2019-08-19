Пассажирам севшего в поле самолёта начали выплачивать компенсации

Всем летевшим злополучным рейсом полагается по 100 тысяч рублей, пострадавшим будут переведены также страховые средства.

Пассажирам самолёта A321, совершившего 15 августа жёсткую посадку на кукурузное поле недалеко от аэропорта Жуковский, начали выплачивать компенсации.

— "Уральские авиалинии" начали выплату компенсаций пассажирам вынужденно севшего в Подмосковье самолёта Airbus А321. Всем пассажирам гарантирована денежная выплата в размере 100 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Пострадавшим в результате ЧП будут также начислены страховые средства. Сбор заявлений на компенсации продолжается, все выплаты будут произведены в течение двух недель.

Напомним, 15 августа около аэродрома Жуковский совершил жёсткую посадку лайнер А321, следовавший рейсом Москва — Симферополь. Выжили все присутствовавшие на борту 226 пассажиров и семь членов экипажа, пострадало 74 человека. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, а также наградил орденом Мужества остальных членов экипажа.