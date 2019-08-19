Пассажирам севшего в поле самолёта начали выплачивать компенсации

Пассажирам самолёта A321, совершившего 15 августа жёсткую посадку на кукурузное поле недалеко от аэропорта Жуковский, начали выплачивать компенсации.
— "Уральские авиалинии" начали выплату компенсаций пассажирам вынужденно севшего в Подмосковье самолёта Airbus А321. Всем пассажирам гарантирована денежная выплата в размере 100 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Пострадавшим в результате ЧП будут также начислены страховые средства. Сбор заявлений на компенсации продолжается, все выплаты будут произведены в течение двух недель.
Напомним, 15 августа около аэродрома Жуковский совершил жёсткую посадку лайнер А321, следовавший рейсом Москва — Симферополь. Выжили все присутствовавшие на борту 226 пассажиров и семь членов экипажа, пострадало 74 человека. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, а также наградил орденом Мужества остальных членов экипажа.
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