Медведев уволил замглавы ПФР Иванова из-за "утраты доверия"

Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ признался, что ему действительно дали взятку в размере 4,4 млн рублей.

Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова в связи "с утратой доверия". Об этом сообщается в распоряжении главы правительства, размещённом на официальном интернет-портале правовой информации.

— Освободить Алексея Иванова от должности заместителя председателя правления Пенсионного фонда РФ в связи с утратой доверия, — говорится в распоряжении главы правительства.

Как уже сообщал Лайф, заместителя главы ПФР Алексея Иванова задержали в Москве 11 июля по подозрению во взятке. На заседании суда стало известно, что Иванов признался, что ему дали незаконное вознаграждение в размере 4,4 миллиона рублей.

Сейчас он в СИЗО.