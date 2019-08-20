Россияне по призыву Харламова устроили "гага-чат" в Instagram у Сталлоне

Теперь под последним постом кинозвезды уже почти 15 000 комментариев, хотя обычно его публикации набирают до четырёх тысяч.

38-летний российский комик Гарик Харламов предложил своей многомиллионной аудитории в "Инстаграме" потроллить американского актёра Сильвестра Сталлоне. Эту затею он назвал русской кибератакой.

Резидент шоу Comedy Club попросил подписчиков написать под последним постом Сильвестра Сталлоне фразу из "Терминатора": "Мне нужна твоя одежда и мотоцикл". В публикации американский актёр анонсировал выход нового "Рэмбо".

Теперь под постом кинозвезды уже почти 18 000 комментариев, хотя обычно его публикации набирают 1500–4000. Похоже, у российских пользователей есть все шансы превратить эту затею в "русский чат" времён Леди Гаги. Впрочем, россияне не разобрались и теперь устраивают бардак под разными постами.

"Я не знаю, зачем я это делаю, но мне нужна ваша одежда, Сильвестр!"

"Сильвестр, дай мотоцикл по-братски", — пишут шутники.

Ранее Харламов встал на защиту Ирины Шейк, заставив Гагу "спеть" песню Аллегровой. Напомним, месяц назад певица подверглась нападкам со стороны русскоязычной аудитории "Инстаграма". Лайф писал, что певицу обвинили в разрыве отношений Брэдли Купера и Ирины Шейк. Хейтеры буквально забросали певицу гневными комментариями. Однако вскоре соцсети певицы превратились в доски объявлений, чаты или книги рецептов.